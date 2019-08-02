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Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerjide acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye'nin çeşitli illerinde devam etmekte olan enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, N.V. Turkse Perenco'nun Diyarbakır'da sahip olduğu bir petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Şahaban 2 ve 3 lokasyonları ile lokasyon yolları, Şahaban 11 lokasyonu, lokasyon ve boru hattı, Şahaban 14 lokasyonu ve petrol toplama merkezi, Şahaban petrol kapanı ve yolu, Güney Kurkan 5 ve 8 lokasyon yolu ve boru hattı ile Şahaban-Kayaköy sahaları arası ulaşım yolu, boru hattı ve enerji nakil hattının inşası amacıyla, ihtiyaç duyulan taşınmazlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan Çanakkale'de tesis edilecek Gelibolu Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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