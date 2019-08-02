Şenol Güneş’ten Alanyaspor kampına ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Süper Lig ekibi Alanyaspor'u ziyaret etti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor’un Avusturya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşen Güneş, kamp çalışmaları ve milli futbolcularla ilgili bilgi aldı.



Süper Lig ekiplerinin sezon öncesi oynadıkları hazırlık maçlarını ve yurt dışında forma giyen milli futbolcuları takip etmek için Avrupa'da bulunduğunu belirten Güneş, Avusturya'da 4 karşılaşma izleyeceğini söyledi.



"Görüş alışverişinde bulunduk"

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Şenol hocamızın ziyareti bizi çok mutlu etti. Kendisiyle hem takımımızın yeni sezon hazıklıklarını, hem milli oyuncularımızın son durumunu, hem de milli takımımız hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Güneş, yarın Alanyaspor’un Schalke 04 ile oynayacağı hazırlık maçını da izleyecek.