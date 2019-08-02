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Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Diyanet İşleri Başkanlığında boş bulunan Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Remzi Bircan, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına ise Fatih Mehmet Karaca atandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Demet Koç'un ataması yapıldı.

8 İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Milli Eğitim Bakanlığına ait atama kararları ile 8 il milli eğitim müdürünün görevden alınmasına, 14 ile de yenilerinin atanmasına karar verildi.

Buna göre, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Giresun İl Milli Eğitim Müdürü Necati Akkurt, Karabük İl Milli Eğitim Müdürü Ali Köse, Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Halis İşler ve Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek görevlerinden alındı.

14 ile yeni İl Milli Eğitim Müdürü atandı

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Adana İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İstanbul İl MilliEğitim Müdürlüğüne Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğüne de Murat Küçükali atandı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Nurettin Yılmaz, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Cemal Yılmaz, Kırşehir İl MilliEğitim Müdürlüğüne Şevket Karadeniz, Kütahya İl MilliEğitim Müdürlüğüne Hasan Başyiğit, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fazilet Durmuş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ercan Yıldız, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ebubekir Sıddık Savaşçı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Ersan Ulusan getirildi.

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