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Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yeni teklif

Yusuf Yazıcı için Trabzonspor'a yeni teklif

Lille, sportif direktör Luis Campos aracılığıyla Trabzonspor'a Yusuf Yazıcı için yeni bir teklif yaptı.

Transfer döneminin en çok konuşulan flörtlerinden Yusuf Yazıcı - Lille görüşmesinde sona gelindi. Fransız ekibi, daha önce reddedilen teklifini geliştirdi ve bordo-mavili ekibe yeni bir paket sundu.

TRT Spor'un haberine göre, Rafael Leao'yu Milan'a 30 milyon euro bedelle gönderen Lille, Yusuf Yazıcı için 17 milyon euro peşin önerdi ve daha önce takasta gündeme gelen ve Newcastle United ile anlaşan Edgar'ın bonservis bedelinin de %50'siniönerdi.

Öte yandan daha önce %10 olan Yusuf Yazıcı'nın bir sonraki takıma satışından verilecek bedelin de %15 olarak yükseltildiği kaydedildi.

Trabzonspor'un, Lille'in sportif direktör Luis Campos aracılığı ile ilettiği bu son teklifi düşünmek için süre istediği ve kararın kısa süre içinde verileceği belirtildi.

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