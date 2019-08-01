80 milyon euroya Arsenal'de

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Lille forması giyen Nicolas Pepe'yi 80 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'den Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattı. Arsenal'in Pepe için Lille'e 80 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Geçen sezon 22 gol attı

Böylece Nicolas Pepe, Arsenal tarihinin en pahalı transferi oldu. Fildişili oyuncu, geçen sezon Fransa Ligi'nde çıktığı 38 maçta, 22 gol ve 11 asistlik performans göstermişti.