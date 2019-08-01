Antalya'da nefes borusuna simit kaçan bir kişi yaşamını yitirdi!

ANTALYA'da sabah kahvaltısında yediği simit nefes borusuna kaçan 28 yaşındaki Caner Kul, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Emlak danışmanlığı yapan Caner Kul, işyerinde sabah kahvaltısı için simit yemeye başladı. Bu sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kul, ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kul'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.