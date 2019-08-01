Ankara'da servis şoförü engelli bir kadına tecavüz etti! İşte o alçağın akıbeti

Başkent Ankara'da yürek yaralayan bir tecavüz vakası meydana geldi. İnsanlıktan çıkmış bir servis şoförü, eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girerek zihinsel ve bedensel engelli 25 yaşındaki kadına tecavüz etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan sapık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Miden bulandıran alçak bir sapık zihinsel ve bedensel engelli B.B. (25) adlı kadınının zayıflığından faydalanıp tecavüz etti. Söz konusu sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eve gitmek için servise bindi

Olay, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi. Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi.

Eve bıraktıktan sonra peşinden eve girdi

B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen servis şoförü Hasan B., iddiaya göre, kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi.

Engelli kadına tecavüz etti

Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti. Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu.

Akıbeti belli oldu

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı. Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.