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Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme

Galatasaray'ın Falcao transferinde flaş gelişme

Menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes şu sıralarda Monaco Kulübü ile görüşme halinde.

Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Falcao ile ilgili yeni bir gelişme var. Menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes şu sıralarda Monaco Kulübü ile görüşme halinde.

Galatasaray, Radamel Falcao’yla 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. “+1”lik opsiyon kulübe bağlı olacak. Sarı-Kırmızılıların oyuncuyla yaptığı pazarlıklarda en büyük sorun mukavele süresiydi. Galatasaray, 2 yılda diretirken Kolombiyalı forvet 3 sene istiyordu. Bu sorun da 2+1 formülüyle çözüldü. 

Taraftarların anlaşması halinde bu transferin en kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

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