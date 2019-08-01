HABER /  YEREL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

İzmit'te bir kadın çalışmasını istediği kocasını bıçakladı!

İzmit'te bir kadın çalışmasını istediği kocasını bıçakladı!

İZMİT'te oturan 24 yaşındaki R.Y., maddi nedenlerden dolayı tartıştığı ve çalışmasını istediği eşi Serkan Y.'yi kolundan bıçakladı. Genç kadın gözaltına alındı.

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan R.Y. ile Serkan Y. sabah saatlerinde tartıştı. İddiaya göre, Serkan Y. eşine maddi zorluk yaşadıklarını ve çalışması gerektiğini söyledi. R.Y. yaşanan tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla kocasını kolundan yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan sol kolundan yaralanan Serkan Y.'yi Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Serkan Y. tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen polis ekipleri R.Y.'yi gözaltına alırken, olayda kullandığı bıçağa el koydu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Haberler
Yakalanan "gri" kategorideki terörist tutuklanarak cezaevine götürüldü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler
Foto Galeri Yine bir kedi cinayeti! Antalya'da kedileri vahşice katlettiler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ziraat ve Vakıfbank konut kredi faizini düşürdü işte yeni rakamlar
Ziraat ve Vakıfbank konut kredi faizini düşürdü işte yeni rakamlar
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Gazişehir Gaziantep, Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı
Gazişehir Gaziantep, Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı
3600 ek gösterge son durum ne kimleri kapsıyor?
3600 ek gösterge son durum ne kimleri kapsıyor?
Savcılıktan Sedat Peker soruşturmasına takipsizlik kararı
Savcılıktan Sedat Peker soruşturmasına takipsizlik kararı
Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesi için ne dedi?
Gayrimenkul sektörü kredi faizlerinin düşürülmesi için ne dedi?
Ordu'da bar önündeki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
Ordu'da bar önündeki bıçaklı kavga kanlı bitti: 1 ölü 2 yaralı
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 MEB eğitim takvimi
1. sınıflar okula ne zaman başlayacak 2019 MEB eğitim takvimi
Yorumlar