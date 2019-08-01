3600 ek gösterge son durum ne kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak araştırması binlerce memurun gündeminde. Memurların emekliliğinde büyük avantaj sağlayacak olan 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, hangi meslek gruplarını kapsayacak ve 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e girecek?

Memurların maaşını, emekli olunca alacağı miktarı ve emekli ikramiyelerini yakında ilgilendirecek olan 3600 ek gösterge için araştırmalar devam ediyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin emekli olduktan sonraki hayatları için son derece önem taşıyan 3600 ek gösterge için son durum ne siz de merak ediyorsanız, detayları öğrenebileceğiniz haberimize mutlaka göz atmalısınız. İşte ayrıntılar…

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR: 3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

Memur sendikaları her ne kadar 3600 ek göstergenin, tüm kamu personelleri için uygulanmasını istese de düzenleme şimdilik polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin içinde bulunduğu bu dört meslek grubu için geçerli olacak. Yapılan düzenleme de bu dört meslek grubu arasında farklılık göstermeyecek ve tek bir düzenleme ile ek göstergeler yükseltilecek.