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Ziraat ve Vakıfbank konut kredi faizini düşürdü işte yeni rakamlar

Ziraat ve Vakıfbank konut kredi faizini düşürdü işte yeni rakamlar

Ziraat Bankası 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli Konut Kredi Faizini yüzde 0.99 olarak belirledi. Ziraat Bankası'nın faiz oranlarındaki indirim duyurusunun ardından bir haber güzel haber de Vakıfbank'dan geldi.

Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1'in altına indirdi.

Kurumsal Kredi Faiz oranı ile Tüketici Kredi Faizi

Ziraat Bankası Kurumsal Kredi Faiz oranını yüzde 17 ila 18 aralığında belirledi. Tüketici Kredi Faizini 60 ay vadede yüzde 1,59 olarak belirledi. 

Yüzde 0,99 olarak belirlendi

Banka, 500 bin TL'ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Banka, kurumsal kredi faiz oranlarını kurumsal kredi notuna göre yüzde 17 ile yüzde 18 aralığında belirledi.

Bir güzel haber de Vakıfbank'tan

Kredi faiz oranlarıyla ilgili sevindiren haberler peş peşe geliyor. Ziraat Bankası'nın duyurusunun ardından bir haber de Vakıfbank'dan geldi.

Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerin faizini yüzde 0,99'a düşürdü. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a indirdi.

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