Memur zam pazarlığı başladı! 2020-2021 için memur ve emekliye yapılacak zam
Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 maaşlarını belirleyecek zam pazarlığı saat 14.00'da başladı. Ankara'dan toplu görüşme öncesi son dakika açıklamalar geldi.
3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zamları için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam görüşmeleri öncesinde son dakika açıklamalar geldi.
Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar da netleşti. İşte memur zammına ilişkin yeni gelişmeler:
Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri saat 14.00'te Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda başladı. Toplu sözleşme görüşmelerinin açılışında konuşan Bakan Selçuk, şunları söyledi:
-Bugün başlattığımız toplu sözleşme görüşmelerine en güzel şekilde devam edeceğine inanıyorum. Tüm tarafların mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan bütüncül bir yaklaşımda bulunmalarını önemsiyoruz. Toplu sözleşmelerin Ağustos ayı içinde tamamlanması gerektiğinden verimli bir şekilde yürütülmesini önemsemekteyiz. Kurban bayramı tatili dolayısıyla bir çalışma takvimi belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızdan 800'ü aşan talep geldi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ali Yalçın masaya zamla birlikte, 3600 ek gösterge, kadro ve vergi konusunda teklifler getirdiklerini belirterek şunları söyledi:
-Masamızın gündemi emek, masamızın gündemi ekmektir. Bu masa 3 milyonu aşkın kamu görevlisi, 2 milyonu aşan kamu emeklisi ve 20 milyon aşan bir kitleyi doğrudan ilgilendiriyor. 22 Ağustos'a kadar, sonrasında hakem sürecinin devam edecek süreci başlatmış bulunuyor. Masaya 657 teklifle gelmiş bulunuyoruz. Tekliflerimiz makul tekliflerdir. Masanın karşı teklifini sunmasını bekliyoruz."
Masaya gelen zam talepleri
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, 2020 için ise yüzde 8+7 zam istiyor. Türkiye Kamu-Sentaban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, KESK ise, 2020 için toplam yüzde 38 artış talep ediyor. Federasyonların en düşük memur maaşı ile sosyal haklara ilişkin taleplerinin ayrıntılı hali de şöyle: