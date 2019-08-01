Memur zam pazarlığı başladı! 2020-2021 için memur ve emekliye yapılacak zam

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki zamları için toplu sözleşme görüşmeleri bugün başladı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ve Memur-Sen başkanı Ali Yalçın'dan zam görüşmeleri öncesinde son dakika açıklamalar geldi.

Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek. Memur-Sen, KESK, Kamu Sen'in en düşük memur zammı için talep ettiği rakamlar da netleşti. İşte memur zammına ilişkin yeni gelişmeler: