HABER /  GÜNCEL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

RTÜK kararı sonrası Netflix’den ilk açıklama geldi

RTÜK kararı sonrası Netflix’den ilk açıklama geldi

Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (RTÜK) internet üzerinde yayın yapan dijital mecraları denetlemesine yol açan yeni yasa ile ilgili olarak Netflix cephesinden ilk açıklama geldi.

Çıkarılan yeni yasa sonrasında dijital platform üzerinden yayın yapan kanalların yoğun bir şekilde sansüre uğrayacağı ve aralarında Netflix’in de bulunduğu bazı firmaların zor durumda kalacağı söylenmişti. Netflix’den yapılan ilk açıklama şu şekilde oldu.

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Fikret Orman Orhan Ak'a sahip çıktı: Pırlanta gibi çocuktur
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
Kardeşini başkan yardımcısı yapmıştı! Beyoğlu istifa ettiğini açıkladı
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
İsrail basını bomba haberi verdi! Meğer İsrail F-35 için Türkiye karşıtı lobi yapmış
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Fehmi Koru'dan yeni partiyle ilgili dikkat çeken yazı
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan'dan kritik TSK açıklaması
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ABD Türkiye'ye dört tane Boeing CH-47F Chinook tipi helikopter teslim etti
ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman başlıyor?
Adalet Bakanlığı personel alım başvurusu ne zaman başlıyor?
Kenan Evren gibi davranıyor demişti! Fuat Oktay'dan Bekaroğlu'na tazminat davası
Kenan Evren gibi davranıyor demişti! Fuat Oktay'dan Bekaroğlu'na tazminat davası
Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda
Fenerbahçe'de Zanka tamam 4 yıldız yolda
Kartal'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
Kartal'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu
Ankara Ticaret Odası'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı
Ankara Ticaret Odası'ndan bankalara faiz indirimi çağrısı
2019 Kurban Bayramında engellilere harçlık-ödeme var mı?
2019 Kurban Bayramında engellilere harçlık-ödeme var mı?
Yorumlar 2 yorum