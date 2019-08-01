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Kartal'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı
Kartal'da vahşet! Bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İSTANBUL Kartal'da, bacakları kopuk kadın cesedi bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kadının bacaklarının cesedin önünde bulunduğu binanın 4. katındaki balkonda olduğunu tespit etti.

İstanbul'un Kartal ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki çok katlı bir binanın trafo ve tesisatlarının yer aldığı boşlukta kadın cesedi olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekiplerine haber verdi.

Balkon kısmında buldu
Ekipler çevrede yaptıkları ilk araştırmada, kadının diz hizasından kopuk bacaklarını söz konusu binanın dördüncü katındaki balkon kısmında buldu. 

Bilgi verilmesinin ardından olay yerine gelen cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı.

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