Memur zammı pazarlığı! Toplu görüşmede masaya gelen teklifler

Memurlar ile memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yılı ücretlerinin belirleneceği zam pazarlığı başlarken, Memur- Sen Başkanı Ali Yalçın taleplerini açıkladı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu görüşme öncesi yaptığı açıklamada 'cömert' bir teklif beklediklerini belirtip şunları söyledi:

-"Biz, bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz."

Bugün başlayan memur zammı pazarlığında 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.

Memur-Sen 200 liraya ek yüzde 8+7 zam istiyor

2020 için taban aylığa seyyanen 200 lira, yüzde 8+7 zam ve yüzde 3 refah payı, 2021 için yüzde 6+6 zam ve yüzde 2 refah payından oluşan taleplerini geçen hafta hükümete sunduklarını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Tekliflerimiz son derece gerçekçidir. Bizim masadaki varlığımız kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak, milli gelirden alacakları payı temin etmek ve bu anlamda ülkede de ekonomik hareketliliği tesis etmektir. Çünkü kamu görevlilerinin bu sözleşmeyle alacakları tamamen iç piyasaya etki edecektir. Dört dönemdir toplu sözleşme sürecini yöneten konfederasyon olarak isteğimiz, bu toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayan bir pakete dönüşmesi."

3600 ek gösterge talebi

Maaşlara zammın yanında, 3600 ek gösterge, kamuda sözleşmeliliğe son verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındakilerin genel hizmetler sınıfına alınması gibi taleplerinin de olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"3600 ek gösterge, dört toplu sözleşmede 'Ek Göstergelerde İyileştirme' başlığıyla masaya taşıdığımız bir konu. Bunun tüm kamu görevlilerini memnun edecek bir uzlaşı ve çerçeveyle yapılacağı yer toplu sözleşme masasıdır. Pazarlık masası aslında memnuniyetin üretileceği en önemli mekanizmadır. Hükümet açısından bu mekanizmayı işletmek için bu süreç aslında bir fırsattır. Bunun geri tepmemesi gerekir."

Memur vergisi

Yalçın, kamu görevlilerinin gelir vergisi konusunda çok ciddi sıkıntılarının olduğuna dikkati çekerek, memurlar için gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini ya da yüzde 15'i aşan kısmının bir düzenlemeyle geri ödenmesini istediklerini dile getirdi.

Emekli ikramiyesi memura da verilsin

Emekliler verilen bayram ikramiyesinin bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmesini talep ettiklerini ifade eden Yalçın, tüm kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerin yanında hizmet kollarını ilgilendiren çok sayıda taleplerinin de olduğunu belirtti.