Memura Kamu-Sen ne kadar zam istiyor? Memur toplu sözleşme görüşmeleri

Memurların gözü zam için toplu sözleşme görüşmelerine dönerken 2020-2021 yılı için Kamu - Sen 10+10 zam talep ediyor. En düşük memur maaşı 4.509 lira olsun diyor.

Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanı olduğu kamu heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri açılış toplantısı, saat 14.00'te gerçekleştiriliyor. Toplantı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda düzenliyor

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, hafta sonu da dahil devam ediyor.

KAMU-SEN ne kada zam istiyor?

Maaş artışı: Taban aylığa seyyanen 600 TL artıştan sonra 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde yüzde 10+10 artış yapılsın ve ocak ayından itibaren yüzde 3 refah payı verilsin. 2021 yılında ise yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı verilsin.

En düşük memur maaşı: Halen 3.018 TL olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4.509 TL’ye yükseltilsin. Şu an 4.014 TL olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5.750 liraya çıkartılsın.

Bayram ikramiyesi: Yılda iki kez dini bayramlar öncesinde kamu görevlilerine bayram ikramiyesi ödensin.

3600 ek gösterge çıkar mı?





Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu. Üniversite mezunu olup kamuda işçi statüsünde istihdam edilenlerin memur kadrosuna geçirilmesi, sözleşmeli personel uygulamasına son verilerek bu kadrodaki çalışanların memuriyete alınması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması konusu da sendikaların talepleri arasında yerini aldı.

2018-2019 memur zammı ne kadardı?

2018-2019 yıllarını kapsayan bir önceki toplu sözleşmede, 2018 yılında yüzde 4+3.5, 2019 yılında da yüzde 4+5 oranında maaş artışı öngörüldü. Ayrıca, bir önceki altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyonun, maaş artışını aşan kısmı enflasyon farkı olarak maaşlara yansıtıldı. Böylece, temmuz ayında yapılan artışla sözleşme dönemindeki toplam maaş artışı yüzde 34.81 oldu. Aslında son sözleşme döneminde yapılan maaş artışları, enflasyon ile başa baş oldu. Çünkü, 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yapılan memur maaş artışı yüzde 27.15 olurken, söz konusu 1.5 yıllık dönemdeki tüketici fiyat endeksi (TÜFE) artışı yüzde 26.33 olarak gerçekleşti. Maaş artışları enflasyonun sadece 0.82 puan üzerinde kaldı.