Memur-Sen 2020 yılında en düşük memur maaşı 3908 lira olsun diyor

Memur zammı için toplu sözleşme görüşmeleri start alırken Memur - Sen 2020 yılı için 200 lira zamma ilaven 8+7, 2021 yılı için 6+6 öneriyor.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri bugün saat 14.00'da başlıyor. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler belli oldu. Görüşmelerde 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması, üniversiteli işçilerin memur kadrosuna alınması gibi talepler de gündeme gelecek.

MEMUR-SEN 2020-2021 için ne kadar zam istiyor?

Maaş artışı: 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.

En düşük memur maaşı: Halen 3.334 TL olan en düşük memur maaşı 2020 ocak ayında 3.908 TL’ye; 3.852 TL olan evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu en düşük memur maaşı da 4.485 TL’ye yükseltilsin.

Aile yardımı: Eş yardımı 295 TL’den 576 TL’ye, halen 0-6 yaş için 35, diğerleri için 70 TL olan çocuk yardımı her çocuk için 144 TL’ye yükseltilsin.

Giyecek yardımı: Bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450 TL, ikinci yıl 600 TL giyim yardımı yapılsın.

Bayram ikramiyesi: Kamu görevlilerine 2.630 TL tutarında bayram ikramiyesi verilsin.

Görüşmeler ne kadar sürecek?

Memurların toplu sözleşme görüşmeleri, son rakamı tek olan yıllarda, iki yıllığına yapılıyor. Ağustos ayının ilk iş gününde başlayan görüşmelerin, uyuşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararının alınması da dahil olmak üzere ayın son iş günü tamamlanması gerekiyor. Toplu sözleşme görüşmeleri, hafta sonu da dahil devam ediyor. Sadece bayram gibi resmi tatil günlerinde çalışmalara ara veriliyor.

Görüşmede uzlaşma çıkmazsa ne olacak?

Memurun pazarlık görüşmeleri bu yıl Kurban Bayramı’na rastladığı için, öncesinde anlaşma olmadığı takdirde 11-14 Ağustos tarihlerinde çalışmalara ara verilmesi gerekecek. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamaması halinde tutanak tutuluyor. Bu durumda Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye giriyor. Toplam 11 üyeden oluşan kurulun 5 gün içinde kararını vermesi gerekiyor.