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Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Son dakika Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı.

Burdur'da yapılması planlanan ve çevreye zarar vereceği iddialarıyla tartışma konusu olan Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi bugün yapıldı.

7 firma teklif verdi

Burdur İli Yeşilova İlçesi, Salda Gölü Millet Bahçesi ve Millet Bahçesine Ait Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 19'uncu maddesinde belirtilen "Açık İhale Usulü" ile bugün gerçekleştirildi. TOKİ'nin İstanbul Halkalı'da bulunan ek hizmet binasında saat 15.00'da yapılan ihaleye 7 istekli firma teklif verirken, değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak.

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