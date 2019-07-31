HABER /  YEREL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Aydın'da otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

Demirören Haber Ajansı
Aydın'da otomobil yıkarken elektrik akımına kapılan işçi öldü

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde çalıştığı oto yıkama ve yağlama servisinde, basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik nedeniyle akıma kapılan işçi Hakan Kasırga (22), ağır yaralandı. Kasırga, hastaneye kaldırılırken, yolda yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın Karacasu ilçesinde oto yıkama ve yağlama servisinde çalışan Hakan Kasırga, otomobili yıkarken bir anda yere savruldu. Kasırga'nın basınçlı su tabancasına kaçak yapan makineden gelen elektrik akımına kapıldığı belirlendi. Mesai arkadaşları, hemen şalteri indirip, elektrik akımını keserken, haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Hakan Kasırga, yolda yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak, hastaneye gelen Kasırga'nın yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Belçika'da yumurtada dioksin skandalı
Belçika'da yumurtada dioksin skandalı
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı
HDP'li Mardin Büyükşehir Belediyesinde taciz gözaltısı
F-35 pilotları Türkiye'ye geliyor
F-35 pilotları Türkiye'ye geliyor
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu kavgalı mı?
Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu kavgalı mı?
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
ÖNCEKİ HABERLER
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hissesine göre kaç lira?
Migros büyükbaş kurbanlık fiyatları 2019 hissesine göre kaç lira?
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
British Airways pilotları greve hazırlanıyor
Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşini bıçaklayarak öldüren zanlıya ömür boyu hapis
Güney Kıbrıs'ta öğretmen ve eşini bıçaklayarak öldüren zanlıya ömür boyu hapis
Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...
Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...
CHP'li Öztrak'tan AYM'nin kararını eleştirenlere tepki baskı oluşturma gayreti içindeler
CHP'li Öztrak'tan AYM'nin kararını eleştirenlere tepki baskı oluşturma gayreti içindeler
Cinsel organına 11 santimlik iğne soktu! Sebebi akıl alır gibi değil
Cinsel organına 11 santimlik iğne soktu! Sebebi akıl alır gibi değil
Yorumlar 2 yorum