ABD'den İran Dışişleri Bakanı Zarif için şok karar

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldığını duyurdu. Zarif ise İran dışında herhangi bir mal varlığının bulunmadığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, yaptırımdan etkilemediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların, İran'ın dışında herhangi bir mal varlığım ya da ilişkim bulunmadığı için, benim ya da ailem üzerinde hiçbir etkisi yok."