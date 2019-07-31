HABER /  DÜNYA
ADV Kurban 6 Kıtaya Bayram Olsun
ADV 10. yıla özel %20 indirim

ABD'den İran Dışişleri Bakanı Zarif için şok karar

ABD'den İran Dışişleri Bakanı Zarif için şok karar

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine aldığını duyurdu. Zarif ise İran dışında herhangi bir mal varlığının bulunmadığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptırım listesine eklendiğini duyurdu.

Son dakika haberi! ABD Hazine Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i yaptırım listesine eklediğini bildirdi.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Zarif, yaptırımdan etkilemediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yaptırımların, İran'ın dışında herhangi bir mal varlığım ya da ilişkim bulunmadığı için, benim ya da ailem üzerinde hiçbir etkisi yok."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık çalışanlarının yüzde 60’ı mesleğini bırakmak istiyor
Sağlık çalışanlarının yüzde 60’ı mesleğini bırakmak istiyor
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik telefonu
Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
Samsun'da 3 çocuk gölette boğuldu
İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
İstanbul Şirinevler'de kablolardaki patlamalar korkuttu
Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi
Hollanda'da Burkalı kadınlara "sivil müdahale" endişesi
Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'dan carettalar için şık hareket eşiyle seferber oldu
Yorumlar