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Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!

Altay Bayındır, Real Madrid maçına damga vurdu!

Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen yaptığı 9 kurtarışla dikkat çekti.

Audi Cup üçüncülük maçında Fenerbahçe, Real Madrid'e 5-3'e mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın gençleri iyi bir performans sergilerken kaleci Altay, 5 gol yemesine rağmen kurtarışlarıyla dikkat çekti.

Altay kalesinde güven verdi
Real Madrid, Fenerbahçe karşısında 90 dakika boyunca rakip kaleye 20 şut atarken, 14'ü isabetli oldu. Altay özellikle 3-2 ve 3-3'ten sonra net pozisyonlarda önemli kurtarışlara imza atarken, 5-3'ten sonra ise Real Madrid yine yakın mesafeden net pozisyonlara girdi. Bu anlarda da kaleci Altay önemli kurtarışlara imza attı.

9 kurtarış yaptı
Altay Bayındır, Real Madrid maçında 5 gol yemesine rağmen 9 kurtarış yaptı.

(Futbol Arena)

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