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Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!

Demirören Haber Ajansı
Düzce'deki KOBİ'lere destek kredisi! Bakan Selçuk'tan afetzedelere bir güzel haber daha geldi!

DÜZCE'de meydana gelen sel felaketinden sonra devlet afetzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Düzce'deki selden etkilenen KOBİ'lere destek kredisi verileceğini açıkladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce’de katıldığı afet koordinasyon toplantısının ardından selden en çok etkilenen Akçakoca Uğurlu ve Esmahanım köylerini ziyaret etti.

Bölgede incelemeler yapan Bakan Selçuk, Esmahanım köyünde yaptığı açıklamada, "Koordinasyon toplantımızı yaptık. Daha sonra selden etkilenen ailelerimizi ziyaret ettik. Ben burada SGK ile ilgili erteleme kararımızı açıklamıştım. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın talimatı ile selden etkilenen KOBİ’lere acil destek kredisi verilecek. Detaylarını inşallah Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB aracılığı ile duyuracağız. Bu da bugünün müjdesi olsun" dedi.

Prim borcu ödemeleri de 1 yıl ertelenecek

Bakan Selçuk, bugün Düzce'de sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için prim borcu ödemelerinin 1 yıl erteleneceği açıklanmıştı.

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