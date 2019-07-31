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Trabzonspor'dan CAS açıklaması

Trabzonspor'dan CAS açıklaması

Trabzonspor Kulübü, CAS'ın 2010-2011 sezonuna ilişkin yaptığı itirazı reddetmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) dün 2010-2011 sezonu hakkında açıkladığı karar sonrası yazılı bir açıklama yaparak, hukuki mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti. 

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "CAS, şikeden mağdur olan takımların haklarının iade edilemeyeceği yönündeki hiçbir hukuki altyapısı olmayan kararıyla illegal faaliyetleri legal hale getirmiştir. Şampiyonluğu şikeyle çalınan takımlar artık haklarını alamayacaklardır.

Yasal süreçlerin kulübümüz tarafından takip edileceğini, alın terimizin karşılığı olan şampiyonluk unvanımızın tarafımıza verilmesi için hukuki mücadelenin sürdürüleceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."


Ne olmuştu?
Trabzonspor Kulübü'nün FIFA'ya yapılan başvurusu reddedilmişti. Bordo mavili yönetim, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitmişti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada CAS'ın adil davranacağına inandıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe'den jet açıklama gelmişti
Fenerbahçe Kulübü'nden Trabzonspor'un başvurusunun reddedilmesinin ardından konuyla ilgili bir açıklama gelirken şu ifadelere yer verildi; Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 sezonuna ilişkin iddialarda bulunarak TFF, FIFA ve Kulübümüz aleyhine CAS nezdinde açmış olduğu dava, CAS tarafından reddedilmiştir. Bu sonuçla Fenerbahçemizin alın teri ile kazandığı 2010-2011 sezonu şampiyonluğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Tüm camiamızın ve spor kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü

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