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Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti

Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti

Bonservisi Everton'da bulunan ve Galatasaray'da geçen sezon kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Monaco'ya transfer oldu.

Geçtiğimiz sezon elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve teknik direktör Fatih Terim'in prensi haline gelen Onyekuru'dan üzücü haber geldi.

Bonservisi Everton'da bulunan ve Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru, Fransa takımlarından Monaco'ya imza attı.



15 Milyon Euro
L'Equipe'in verdiği habere göre Monaco, bonservisi Everton'da bulunan Onyekuru için 15 Milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray formasıyla 44 maça çıkan Onyekuru, 16 gol, 6 asist ile oynamıştı. 

Planları altüst oldu
Fatih Terim'in gelecek planları arasında yer alan Onyekuru'nun Monaco'ya imza atması tecrübeli teknik adamın hayallerini yıktı.

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