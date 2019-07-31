Ve resmen açıklandı! Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Sberbank'ın bugün itibarıyla DenizBank'taki hisselerini Emirates NBD'ye devrettiğini açıkladı.

Denizbank'ın Emirates NBD'ye satışı tamamlandı. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti." dedi.

"4. kez el değiştiriyor"

Ateş, "Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor." açıklamasında bulundu.

Emirates NBD de açıklandı

Emirates NBD'den yapılan açıklamada ise Denizbank'ın yüzde 99,85'inin Sberbank'tan alımı işleminin tamamlandığı belirtildi.

14,6 milyar TL'ye satın aldı

Emirates NBD en son Haziran ayında Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankasından onay almıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu da (BDDK) aynı tarihlerde başvuruyu uygun bulduğunu duyurmuştu. Emirates NBD, Rusya'nın en büyük devlet bankası olan Sberbank çatısı altındaki Denizbank'ı 14,6 milyar TL'ye (3,2 milyar dolar) satın almıştı.