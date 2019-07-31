Falcao'nun Galatasaray'a imza atması an meselesi İstanbul'a geliş tarih belli oldu

Fenerbahçe'nin Bas Dost'a kavuşması zor!Cocu’nun Fenerbahçe’de görmeyi çok istediği Bas Dost için yeniden girişimlerin başladığı iddia edildi. Ancak Sporting, Schalke’nin de devrede olduğu Hollandalı için kapıyı 20 milyon Euro’dan açıyor.