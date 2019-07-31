Falcao'nun Galatasaray'a imza atması an meselesi İstanbul'a geliş tarih belli oldu
Galatasaray, Kolombiyalı golcü Falcao ile anlaştı. Bu aşamadan sonra yapılacak resmi açıklamalar bekleniyor. Kolombiyalı forvet, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ayrıca Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu.
Galatasaray'ın Radamel Falcao transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fransa’nın L’Equipe gazetesi, Sarı-Kırmızılılar’ın Kolombiyalı golcünün transferinde sona geldiğini yazdı. L’Equipe, “Menajer Jorge Mendes, 6 yıl önce 60 milyon euroya Monaco’ya getirdiği prensi Radamel Falcao’yu 2+1 yıllığına Galatasaray’a götürüyor. Anlaşma tamam. Falcao’nun hafta sonuna kadar İstanbul’da olması bekleniyor.
Golcü arayışında birbirinden önemli isimlerle ilgilenen Fenerbahçe’den sürpriz bir hamle daha... Sarı- lacivertli kulüp, Porto Teknik Direktörü Conceicao’nun satış listesine konulması yönünde rapor verdiği Vincent Aboubakar için kiralama teklifinde bulundu. 27 yaşındaki Kamerunlu golcüyü bir yıllık kiralama karşılığında Porto’ya 2.5 milyon euro öneren Fenerbahçe, Portekiz kulübünden yanıt bekliyor.
Galatasaraylı taraftarlar artık Falcao'yu beklerken Enner Valencia iddiası ortaya atıldı. Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Tigres ile görüşüyor. Meksika kulübünün, Enner Valencia için 9 milyon dolar istediği, oyuncunun yüksek maaşının sorun yarattığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin Bas Dost'a kavuşması zor!Cocu’nun Fenerbahçe’de görmeyi çok istediği Bas Dost için yeniden girişimlerin başladığı iddia edildi. Ancak Sporting, Schalke’nin de devrede olduğu Hollandalı için kapıyı 20 milyon Euro’dan açıyor.