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Abdürrahim Albayrak Emre Mor transferini doğruladı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Emre Mor transferinin tamamladığını belirterek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Transferi birazdan KAP'a bildireceğiz" dedi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yılan hikayesine dönen Emre Mor'un transferiyle ilgili konuştu.

La Liga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor için konuşan Albayrak"Birazdan Emre Mor ile ilgili KAP açıklaması yapacağız" dedi.

Albayrak, satılması gündemde olan Diagne için ''Diagne konusunda bir gelişme yok" ifadelerini kullandı.

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