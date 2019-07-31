Milyarder iş adamının cansız bedenini balıkçılar buldu

Pazartesi gününden bu yana kayıp olan milyarder iş adamının cesedi nehir kenarında bir balıkçı tarafından bulundu. Hindistan'ı sarsan ölümün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Milyarder iş adamı VG Siddhartha, en büyük kahve zinciri Coffee Day'in sahibiydi.

Hindistanın en büyük kahve zinciri olan Coffee Day'in sahibi olan 60 yaşındaki VG Siddhartha, Pazartesi günü bir anda kayıplara karışmıştı. İş adamından herhangi bir haber alınamazken, polis her yerde onu arıyordu. İş adamının ortadan kaybolmadan önce bıraktığı mektupta kullandığı ifadeler intihara meyilli bir profil çizerken, bunun bir cinayet planlaması olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.

VG Siddhartha, şirketinin yönetim kuruluna Pazartesi günü, "Tüm hatalardan yalnızca ben sorumluyum. Her finansal işlem benim sorumluluğum. Niyetim asla kimseyi aldatmak ya da yanlış yönlendirmek değildi. Girişimci olarak başarısız oldum" yazan bir mektup bıraktı. Mektup beraberinde tartışmaları da getirdi. İmzanın VG Siddhartha'ya ait olmadığı ileri sürülürken vergi dairesinin baskıları nedeniyle iş adamının büyük bir likidite krizinde olduğu da iddia edildi.

VG Siddhartha, bıraktığı mektubun bir bölümünde gelir vergisi yetkilileri tarafından taciz edildiğini ve bu nedenle zor durumda kaldığını anlatıyor. VG Siddhartha'nın mektubu çalışanlarına da gönderdiği belirtiliyor.

Köprüye gitti, şoförünü gönderdi

VG Siddhartha son olarak pazartesi günü görüldü. Akşam saatlerinde Netravati Nehri'nin üzerinde bulunan köprüye giden iş adamı burada inerek şoförüne "Gidebilirsin" talimatı verdi. Milyarderin son görüldüğü anda bu an oldu.