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Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni adresi

Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni adresi

Galatasaray'ın elinden çıkarmaya uğraştığı golcü oyuncusu Mbaye Diagne, Katar'a transfer olmak üzere. 

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon ortasında Kasımpaşa'dan renklerine bağladığı ancak  kendisinden beklenen performansı ortaya koyamayan ve satış listesine konulan Senegalli golcü Diagne'nin yeni durağı belli oluyor.

Katar'da yayın yapan Alkass'ın haberine göre Diagne, Doha'ya gelerek Katar ekiplerinden Al Rayyan ile son detayları görüşecek ve ardından sağlık kontrolünden geçecek. Haberde, Al Rayyan'ın Galatasaray'a 12 Milyon Euro ödeyeceğinin de detayı verildi.

Kasımpaşa'dan Galatasaray'a gelen Diagne, Sarı - Kırmızı forma ile 17 maçta 11 gol attı.

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