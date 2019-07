Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi

ADANA'da bağırsağındaki kitlenin alınması için hastanede ameliyat masasına yatmaya hazırlanan çiftçi Kadir Sarıboğa (60), 5 kez kalp krizi geçirdi. Kalp damarlarının açılmasından bir hafta sonra ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Sarıboğa, kısa sürede sağlığına kavuşup, taburcu edildi.

Adanalı 2 çocuk babası çiftçi Kadir Sarıboğa, 2 ay önce karnında sancı şikayetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu bağırsağında kitle bulunduğu anlaşılan Sarıboğa’nın karaciğerine de yayılma şüphesi görüldü. Kitlenin temizlenmesi için ameliyat masasına yatmaya hazırlanan Sarıboğa, operasyon öncesi tam 5 kez kalp krizi geçirdi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Başhekim Yardımcısı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akçam, Başhekim Yardımcısı Genel Cerrah Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Rencüzoğulları, Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Sarıtaş ile kardiyoloji servisi hekimleri seferber olarak Sarıboğa’nın tıkalı kalp damarları anjiyo ile açıldı. Anjiyodan bir hafta sonra ameliyatla bağırsağındaki kitle alınan Sarıboğa, kısa süre sonra taburcu edildi.

Yüksek ölüm riski vardı

Kalp krizlerinin yüksek ölüm riski taşıdığına dikkat çeken Doç. Dr. Tolga Akçam, sağlığına kavuşan Kadir Sarıboğa’nın poliklinik muayenesinde herhangi bir problemin görülmediğini kaydetti. Doç. Dr. Akçam, bu tip hastaları başarıyla tedavi ettiklerine değinerek, “Adana dışında Çukurova bölgesi genelinde bu tür hastaların ameliyatlarını Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde yapmaktayız. Hastanemiz de zaten her zaman marka olmuştur. Hastamızın anjiyoyla kalp damarındaki pıhtıyı aldık. İlaç tedavisiyle o pıhtının erimesini sağladık. Kan sulandırıcısıyla ameliyata girdik. Kapalı şekilde çok küçük deliklerden ameliyatını gerçekleştirdik. Bunlar başarılı olmamızda büyük etken” dedi.

Sağlığına kavuşan Kadir Sarıboğa ise, “Karnımda sancıyla hastaneye gitmiştim ancak bağırsağım tıkalı çıktı. Ameliyata karar vermişken titreme geldiğini hatırlıyorum. Sonra beni makineye başlamışlar. Kalbim durmuş. Ne kadar bu şekilde kaldığımın süresini bilmiyorum. Gözlerimi açtığımda rahat değildim. Ameliyattan sonra rahat bir nefes aldım. Şu an rahatça yürüyorum, geziyorum. Eskiden her şeyi yiyemiyordum, sancıdan duramıyordum. Şimdi her şeyi yiyebiliyorum" diye konuştu.

Güçlü bünyesi sayesinde

Öte yandan doktorlar, Adanalı vatandaşın o kadar çok sayıda ağır kriz geçirmesine rağmen sağlıklı bir şekilde hayatına dönebilmesini güçlü bünyesiyle alakalı olduğunu belirtti.