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TEM otoyolunda feci kaza: Trafik kilitlendi

İhlas Haber Ajansı
TEM otoyolunda feci kaza: Trafik kilitlendi

TEM Otoyolu Hadımköy Gişeleri mevkinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan bir otomobil, kamyona çarptıktan sonra yolcu otobüsünün önüne düştü. Kaza sonrası bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Hadımköy Gişeler mevkinde Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HM 0553 plakalı otomobilin sürücüsü sapaktan TEM'e bağlandığında aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. İlk önce 01 BB 846 plakalı kamyona çarpan otomobil, ardından şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsün önüne düştü.

Yol kenarına savrulan araçta sıkışan sürücü ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Bölgede oluşan trafik yoğunluğu ise havadan görüntülendi. 

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