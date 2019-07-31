HABER /  YEREL
ADV 10. yıla özel %20 indirim

Aydın'da eşin taciz eden kişiyi bıçaklayıp kaçıran şüpheli tutuklandı!

Aydın'da eşin taciz eden kişiyi bıçaklayıp kaçıran şüpheli tutuklandı!

AYDIN'ın Çine ilçesinde, eşini taciz ettiğini öne sürdüğü B.K.'yi, bıçaklayarak yaraladıktan sonra zorla otomobile bindirerek kaçırdığı öne sürülen koca, tutuklandı. Beraberindeki eşi ile otomobili kullanan sürücü ise serbest bırakıldı.

Çine'de yaşayan K.Ç. ve eşi S.Ç., dün akşam arkadaşları H.G.'nin otomobiliyle gezintiye çıktı. Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önüne gelen otomobilden, K.Ç., eşine 1 yıldır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü B.K.'nin kaldırımda yürüdüğünü gördü. Arkadaşına durmasını söyleyerek, otomobilden indi.

Işığı fırsat bilip kaçtı
K.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında K.Ç. yanında taşıdığı bıçak ile B.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.  Ardından da yaralı haldeki B.K.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı.
Otomobil, Yeni Mahalle Kır Kahvesi Mevkisi'ndeki kırmızı ışıkta durunca B.K., kapıyı açıp, kaçtı.

Tutuklandı
Polise giderek şikayetçi oldu. B.K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alınırken, K.Ç. ile eşi S.Ç. ve arkadaşları H.G.yakalanarak, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklandı.

İlgili Haberler
Şoke eden görüntü! Çocuk 6. kattan böyle düştü
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocaeli'ndeki market sapığı porno filmden etkilenmiş!
Foto Galeri Kocaeli'ndeki market sapığı porno filmden etkilenmiş! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
FETÖ'den yargılanan eski MİT mensubuna hapis cezası
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Adanalı vatandaş günde 5 kalp krizi geçirdi şimdi turp gibi
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
Terim'i yıkan gelişme! Gözdesi Monaco'ya gitti
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
İmamoğlu'ndan şaşırtan açıklama partisini eleştirdi
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...
Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi! Emre Mor yolda geliyor
Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi! Emre Mor yolda geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor'dan CAS açıklaması
Trabzonspor'dan CAS açıklaması
Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni adresi
Galatasaray Diagne'den kurtuluyor! İşte yeni adresi
Migros kurbanlık fiyatları 2019 büyükbaş/küçükbaş hisse fiyatı
Migros kurbanlık fiyatları 2019 büyükbaş/küçükbaş hisse fiyatı
TEM otoyolunda feci kaza: Trafik kilitlendi
TEM otoyolunda feci kaza: Trafik kilitlendi
ABD'de annesi öldükten sonra açma dediği kutuyu açtı! Gözlerine inanamadı
ABD'de annesi öldükten sonra açma dediği kutuyu açtı! Gözlerine inanamadı
Kabin görevlisi uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı
Kabin görevlisi uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı
Yorumlar