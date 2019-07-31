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Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Anadolu Ajansı
Altın alacaklar dikkat! İşte altında son durum...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 254 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 253 bin 500 lira, en yüksek 255 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 254 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 168 milyon 596 bin 370,43 lira, işlem miktarı ise 660,03 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 174 milyon 82 bin 813,53 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar  Troy Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

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