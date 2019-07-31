3600 ek gösterge sürprizi! Memur zammı toplu sözleşme masasına geliyor

Memur maaşlarına 2020 ve 2021 yılı için yapılacak zammın görüşüleceği toplu sözleşme masasına 3600 ek gösterge, yardımcı hizmet sınıfının kaldırılması ve işçilerin kadroya alınması konuları da gelecek.

Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri heyeti arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri yarın başlıyor. Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında gerçekleştirilecek 5'inci Dönem Toplu sözleşme görüşmesinde masaya gelecek teklifler ve konular belli oldu.

Kamuda çalışan çeşitli kesimlerin uzun süreden beri devam eden talepleri bulunuyor. Bunların başında öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin beklediği 3600 ek gösterge geliyor. Üç konfederasyon da teklif dosyalarına 3600 ek göstergenin genişletilerek hayata geçirilmesi taleplerini koydu. Üniversite mezunu olup kamuda işçi statüsünde istihdam edilenlerin memur kadrosuna geçirilmesi, sözleşmeli personel uygulamasına son verilerek bu kadrodaki çalışanların memuriyete alınması ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması konusu da sendikaların talepleri arasında yerini aldı.

2020- 2021 yılı zam talebi ne kadar?

MEMUR-SEN : 2020 yılı için 1 Ocak 2020’den geçerli olmak üzere enflasyonun üzerine yüzde 3 refah payı ve taban aylığa seyyanen 200 TL zamma ilave olarak birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam yapılsın. 2021 yılı için ise 1 Ocak’tan geçerli olarak enflasyonun üzerine yüzde 2 refah payı verilsin. Buna ilave olarak altışar aylık dönemler halinde yüzde 6 oranında artırılsın.

KAMU-SEN : Taban aylığa seyyanen 600 TL artıştan sonra 2020 yılının birinci ve ikinci altı aylık dilimlerinde yüzde 10+10 artış yapılsın ve ocak ayından itibaren yüzde 3 refah payı verilsin. 2021 yılında ise yüzde 8+8 zam ve yüzde 3 refah payı verilsin.

KESK : 2020 yılı için yüzde 38, 2021 yılı için ise 2020’de gerçekleşen enflasyon artı 3 puan refah payı verilsin.