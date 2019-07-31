HABER /  GÜNCEL

Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi

Düzce'de afetzedelerin prim borcu 1 yıl ertelendi

DÜZCE'de selden etkilenenlerin 18 Temmuz öncesine ait prim borçları 1 yıl ertelendi.

Yaşanan sel felaketi sonrası Düzce’ye gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'de yaşanan sel felaketiyle ilgili konuştu.

Zümrüt Selçuk, “18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü” dedi.

Düzce'de neler yaşanmıştı?

Düzce'de 17 ve 18 Temmuz'da etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım
Ahmet Davutoğlu'nun partisi kurulmadan kavga başladı eski danışmanından olay paylaşım
Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!
Savunma Sanayi Başkanı Demir ABD'ye F-35'ler için gözdağı verdi!
Yeliz sen misin? Mahmut Tanal ile Ahmet Hamdi Çamlı'nın kavgası olay
Yeliz sen misin? Mahmut Tanal ile Ahmet Hamdi Çamlı'nın kavgası olay
Romanya bu olayı konuşuyor! Kız çocuğu tecavüze uğrayıp öldürüldü bakan istifa etti
Romanya bu olayı konuşuyor! Kız çocuğu tecavüze uğrayıp öldürüldü bakan istifa etti
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban bayramı 10 Ağustos Arefe günü tatil sayılıyor mu?
Kurban bayramı 10 Ağustos Arefe günü tatil sayılıyor mu?
2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu MEB okula başlama yaşı kaç?
2019-220 eğitim yılı sınıf yaş tablosu MEB okula başlama yaşı kaç?
S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu
S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu
AÖF 3 ders sınavı ne zaman açıklanacak 2019 başvuru tarihleri
AÖF 3 ders sınavı ne zaman açıklanacak 2019 başvuru tarihleri
Güney Kore'de Cristiano Ronaldo krizi
Güney Kore'de Cristiano Ronaldo krizi
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Yorumlar