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S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu

İhlas Haber Ajansı
S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının başlayacağı tarih belli oldu

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatının gelecek yıl başlayacağını söyledi.

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmail Demir şu ifadeleri kullandı; "F-35 programından çıkartılmamızın hukuki zemini yok. S-400'lerde ikinci bölüm sevkiyatı gelecek yıl başlayabilir. S-400'lerde kumanda tabii ki Türkiye'nin elinde olacak. Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik. 

(F-35) Bize başka bir yol bırakılmazsa başka kapıların denenmesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. (yerli savaş uçağı) Biz bu işi başaracağız. Motor serüvenimiz başladı. Savaş uçağımızın da milli motor olmasını düşünüyoruz. Havada 100 İHA olacak hedefini geçtik. İnsansız deniz araçları (İDA) ve insansız kara araçları da (İKA) gündemimizde.''

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