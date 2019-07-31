HABER /  SPOR

Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

Demirören Haber Ajansı
Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. 

Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "1 Haziran'dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve başladık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve diğer kurullarımızın tayinlerini yaparak hep birlikte göreve başladık. Türk futbolu için elimizden gelen bütün çalışmaları aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, fikstürün çekilmesiydi. 17 Ağustos'ta Süper Lig ve diğer liglerimiz başlayacak" diye konuştu.

'DAHA ÇOK FUTBOL KONUŞULACAK BİR DÖNEM'
Tüm takımların sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Özdemir, "Bütün hazırlıklar tamamlandı, fikstürlerin çoğu çekildi ve bütün takımlarımız şu anda kamplarda sezona hazırlık maçlarına başladılar. Hatta bazı takımlarımız Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara da hızla hazırlanmaktalar. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Türk Milli Takımı'mızın İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Bu şekilde hem ligler hem de 2020 Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar
Merkez Bankası enflasyon raporunu açıkladı! Uysal'dan son dakika açıklamalar
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
Fenerbahçe Bayern Münih'ten 6 yedi Galatasaraylılar dalga geçti
TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var
TÜİK Haziran dış ticaret verilerini açıkladı! Dikkat çeken sonuçlar var
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
İmar barışında ilk taksit ödeme için son gün 31 Temmuz
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Aydın'da üniversite rektörü tebdili kıyafetle denetim yaptı! Çalışmayan hastaneyi kapattı
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
Bülent Arınç Ahmet Davutoğlu ve Fatih Altaylı gizlice görüştü mü? Olay sözler
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir’de arabalı vapurda yeni uygulama! Artık ücret alınacak
İzmir’de arabalı vapurda yeni uygulama! Artık ücret alınacak
Play Station 5 fiyatları Mediamark'ta satış fiyatı kaç para?
Play Station 5 fiyatları Mediamark'ta satış fiyatı kaç para?
Fenerbahçe Hatem Ben Arfa transferini bitirmek üzere
Fenerbahçe Hatem Ben Arfa transferini bitirmek üzere
Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürüldü, polis gecikince İçişleri Bakanı istifa etti
Romanya'da kız çocuğunun kaçırılıp öldürüldü, polis gecikince İçişleri Bakanı istifa etti
Sosyal medyayı karıştıran AK Parti Beykoz gençlik kollarının yat pozu
Sosyal medyayı karıştıran AK Parti Beykoz gençlik kollarının yat pozu
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Ağustos ayı evde bakım maaşları bayram öncesi yatar mı?
Yorumlar 1 yorum