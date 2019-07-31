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Sosyal medyayı karıştıran AK Parti Beykoz gençlik kollarının yat pozu

Sosyal medyayı karıştıran AK Parti Beykoz gençlik kollarının yat pozu

BEYKOZ AK Parti Gençlik kollarının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım twitterın gündemine oturdu. Ersoy Dede fotoğrafı savununca ateşli bir tartışma başladı.

Sosyal medyaya düşen fotoğraf Beykoz AK Parti Gençlik kollarının ilçe başkanı Furkan Çeliker ile yatta yaptığı son toplantıya dair. Pazartesi günü paylaşılan fotoğraf karesi twitter aleminde tartışma konusu oldu. Yat pozu AK Partililerin de tepkisini çekince apar topar hesaptan silindi. 

Gazeteci Ersoy Dede fotoğrafa gelen eleştirilere yanıt verince tartışma daha da alevlendi. 

Fotoğrafa tepki gösterenler arasında AK Partili isimler de vardı. Ersoy Dede'nin bir takipçisi şunları yazdı:







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