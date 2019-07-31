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Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali

Fenerbahçe'de Miha Zajc'tan ayrılık sinyali

Fenerbahçe'nin Sloven oyuncusu Miha Zajc, Max Kruse’yle ilgili bir soruya “İlk 11’de Kruse oynar” şeklinde yanıt vermesi sarı-lacivertli kulüpten ayrılığını gündeme getirdi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi gözden düşen isimlerden biri de Miha Zajc oldu. Devre arası Empoli’den Salih Uçan artı 3.8 milyon euroya transfer edilen Sloven futbolcunun yeni sezonda forma giyme şansı oldukça az gözüküyor. 25 yaşındaki oyuncu orta sahadaki ciddi rekabetten en çok etkilenen isimlerden biri olarak ön plana çıktı.

“İlk 11’de Kruse oynar''
Zajc, kendisine orta sahadaki kalabalık ile ilgili sorulan soruya, “Ciddi bir rekabet var ve bu da takım için çok iyi olacak” şeklinde cevap verdi. Sarı-Lacivertli oyuncu doğrudan kendi bölgesi olan 10 numara, forvet arkası pozisyonu için alınan Max Kruse’yle ilgili bir soruya ise net cevap verdi; “İlk 11’de Kruse oynar...” Bu sözler de Zajc’ın bu sezon takımdaki durumunu çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

Kulübeye mahkum olacak
Kendi bölgesine Kruse takviyesinin yanı sıra orta sahaya Ozan’ın dönmesi ve Emre’nin transferinin dışında 6 numara transferinin de yapılacak olması ile bu bölgedeki rekabet ve kalabalık daha da artacak.

Ruslar çok istiyor
Bu nedenle Sloven futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali yüksek. Daha önce forma giydiği için İtalya Serie A kulüplerinin yakın takibinde olan Sloven futbolcuyu ayrıca Rus takımları de istiyor.

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