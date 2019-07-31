Nagehan Alçı eşi ROK hakkındaki haberlere patladı! Yahu Rasim'in zaten...

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında yorumculuk yapan eşi Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çıkan, "Zorla getirme kararıyla mahkemeye götürüldü" haberlerine sert tepki gösterdi.

Alçı, "Arkadaşlar, yalan haberin de bir sınırı olur" diyerek, "Yahu Rasim’in zaten 24 saat polis yanında. Devlet kararı ile yıllardır korunan bir isim" ifadesini kullandı.

Daha önce de bizim evin kapısına polisin dayandığı gibi yalanlar yazılmıştı" diyen Alçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

'Fantezi dünyası'

Medyada birilerindeki ROK takıntısı bitmiyor. Dün de Rasim’in polis tarafından yakalanıp zorla mahkemeye götürüldüğü gibi fantastik şeyler yazmışlar. Arkadaşlar, yalan haberin de bir sınırı olur. Siz hayal kurup haber diye yayınlıyorsunuz. Yahu Rasim’in zaten 24 saat polis yanında. Devlet kararı ile yıllardır korunan bir isim.

Daha önce de bizim evin kapısına polisin dayandığı gibi yalanlar yazılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Sayın Mustafa Çalışkan hemen bu uydurma haberler üzerine sağolsun bizi aramış ve bu yalanlar polis içinden art niyetli birileri tarafından mı servis ediliyor diye araştırma başlatmıştı. Sonra anlaşıldı ki Emniyet ayağında böyle kötücül birileri de yok. Sadece malum gazeteci takımı masa başında uyduruyor. Kara propagandayı da zeka ile yapın lütfen. Bu kadarı hakikaten gülünç oluyor.

Alçı'nın yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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