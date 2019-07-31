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Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların tepki çeken atamaları ile ilgili ilk kez konuştu

Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların tepki çeken atamaları ile ilgili ilk kez konuştu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını önemli görevlere getirmesine tepki göstererek "Örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakınlarını önemli görevlere atayan CHP'li belediye başkanlarıyla ilgili yapılan haberlerden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kılıçdaroğlu, atamaları etik bulmadığını vurgulayarak "Hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan ve tepkilere neden olan atamalarla ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

"Haber yapmalarından çok memnunuz"

"Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adına denetim yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AK Parti'li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini, hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar. Ahlaksa herkes için geçerli bir kavramdır. Kul hakkı yememekse herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey, bu denetimi tek taraflı yapmalarıdır."

"Meclis siyasi ahlak yasası çıkarsın"

Her meslekte olan etik kuralların, bir tek siyasette bulunmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a açık ve net çağrı bir yaptığını ifade etti.

Ahmet Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde TBMM'ye sunulan Siyaset Etiği Yasa Tasarısı'nın Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan tarafından geri çekildiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Bizim de bir siyasi ahlak yasa teklifimiz var. TBMM açıldığında hemen gündeme getirelim. İkisini de koyalım masaya, diğer partiler de tekliflerini sunsun. İlk oturumda Meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. TBMM siyasetin ahlaki temeller üzerine kurulmasını istiyorsa, başkan bu adımı atsın."

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