HABER /  EKONOMİ

Türk Telekom'da yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu

Türk Telekom'da yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany görevinden ayrılması üzerine yerine Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ümit Önal atandı.

Türk Telekomdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom'da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekomda yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Ümit Önal kimdir?

1973 yılında doğan Ümit Önal, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. Çalışma hayatına medya ve iletişim sektöründe başlayan Ümit Önal, 2007 yılında Turkuvaz Medya Grubuna katılarak 2015 yılına kadar sırasıyla ATV Genel Müdürlüğü, Reklam Grup Başkanlığı ve İcra Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Digitürk Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerini 2015"e kadar üstlenen Ümit Önal, Digitürk'ün BeIN gruba satış sürecini yönetti. Türk Telekom ailesine 2016 sonunda katılan Ümit Önal, 2016-2018 yılları arasında Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi, bunun yanı sıra 2018 Aralık ayından itibaren şirketin Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini de sürdürdü. Halka arzdan bu yana en başarılı büyüme performansına liderlik eden Ümit Önal, 2018’de son 10 yılın rekor abone büyümesine ve en yüksek gelir artışına imza attı. 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla, Türk Telekomda CEO'luk koltuğuna 31 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla oturan Ümit Önal, Türkiye'nin dijital ve teknolojik dönüşümüne öncülük etme vizyonuyla çalışmalarına başladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Son 4 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Dolar bakın güne nasıl başladı
Son 4 ayın en düşük seviyesini görmüştü! Dolar bakın güne nasıl başladı
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 6 yediği maçı yorumladı sıksalar 10 atarlardı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 6 yediği maçı yorumladı sıksalar 10 atarlardı
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Yiğiner: Transfer yasağını hep birlikte kaldıralım
Mehmet Yiğiner: Transfer yasağını hep birlikte kaldıralım
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların akrabalarını işe almasıyla ilgili ilk kez konuşu
Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların akrabalarını işe almasıyla ilgili ilk kez konuşu
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Bayram tatili 9 gün olacak mı bayram tatili ne zaman?
Bayram tatili 9 gün olacak mı bayram tatili ne zaman?
Yorumlar