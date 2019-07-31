Türk Telekom'da yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Paul Doany görevinden ayrılması üzerine yerine Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan Ümit Önal atandı.

Türk Telekomdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Telekomda yeni Üst Yönetici Ümit Önal oldu. Ümit Önal, 2016 yılından bu yana Türk Telekom'da Satış, Pazarlama ve Müşteri Hizmetlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstleniyordu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "Türkiye'nin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak vizyonuyla çıkılan yola, Türk Telekomda yöneticilik yaptığı satış, pazarlama ve müşteri operasyonlarında büyük başarılar elde eden Ümit Önal ile devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.