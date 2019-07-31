Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların akrabalarını işe almasıyla ilgili ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını önemli görevlere getirmesine tepki göstererek "Örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyenin kadrolarına doldurması günlerdir konuşuluyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan ve tepkilere neden olan atamalarla ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar

"Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AKP'li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini, hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar. Ahlaksa herkes için geçerli bir kavramdır. Kul hakkı yememekse herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey, bu denetimi tek taraflı yapmalarıdır."

Siyasi etik yasası çıksın

Kılıçdaroğlu ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunarak "ilk oturumda Meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. TBMM siyasetin ahlaki temeller üzerine kurulmasını istiyorsa, başkan bu adımı atsın" dedi.

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