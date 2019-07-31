HABER /  POLİTİKA

Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların akrabalarını işe almasıyla ilgili ilk kez konuştu

Kılıçdaroğlu CHP'li başkanların akrabalarını işe almasıyla ilgili ilk kez konuştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını önemli görevlere getirmesine tepki göstererek "Örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak" dedi.

CHP'li belediye başkanlarının yakınlarını belediyenin kadrolarına doldurması günlerdir konuşuluyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanları tarafından yapılan ve tepkilere neden olan atamalarla ilgili olarak Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e konuştu.

Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar

"Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar" diyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AKP'li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini, hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP'li belediyeleri haber yapıyorlar. Ahlaksa herkes için geçerli bir kavramdır. Kul hakkı yememekse herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey, bu denetimi tek taraflı yapmalarıdır."

Siyasi etik yasası çıksın

Kılıçdaroğlu ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a çağrıda bulunarak "ilk oturumda Meclis siyasi ahlak yasasını çıkarsın. TBMM siyasetin ahlaki temeller üzerine kurulmasını istiyorsa, başkan bu adımı atsın" dedi. 

Deniz Zeyrek'in yazısının tamamı

İlgili Haberler
CHP'li dört belediye başkanının daha akrabalarını işe aldığı ortaya çıktı İzmir'de CHP'li başkanlar olay oldu AK Partili Hamza Dağ tepki gösterdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
23 Haziran seçimi sonrası ilk anket Piar Araştırma'dan geldi! Müthiş sonuçlar var
Foto Galeri 23 Haziran seçimi sonrası ilk anket Piar Araştırma'dan geldi! Müthiş sonuçlar var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki
İYİ Partili Lütfü Türkkan'dan Atatürk'ün doğduğu evin restorasyonuna tepki
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 6 yediği maçı yorumladı sıksalar 10 atarlardı
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 6 yediği maçı yorumladı sıksalar 10 atarlardı
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
12 bin sözleşmeli sağlık personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
Kocaeli'de marketteki sapık yakalandı
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
Kritik Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi! Suriye vurgusu
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa susamışlığını reddet" mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Miguel Vieira'yı kadrosuna kattı
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
Ankara Sincan'da panik zehirlenme dediler bakın ne çıktı!
Ankara Sincan'da panik zehirlenme dediler bakın ne çıktı!
Nabil Dirar taraftarlardan özür diledi
Nabil Dirar taraftarlardan özür diledi
Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
Adana'da bir eve el yapımı patlayıcı atıldı
2019 hacca gidiş tarihi son gün ne zaman 2019 Diyanet
2019 hacca gidiş tarihi son gün ne zaman 2019 Diyanet
Yorumlar