23 Haziran seçimi sonrası ilk anket Piar Araştırma'dan geldi! Müthiş sonuçlar var
İstanbul seçimleri sonrası ilk seçim anketi Piar Araştırma'dan geldi. Ankete göre AK Parti kan kaybederken CHP ve HDP'nin yükselişte olması dikkat çekiyor.
İBB seçimi sonrası, Piar Araştırma 26 ilde kamuoyunun nabzını tuttu. Anket sonuçlara göre bugün erken seçime gidilirse AK Parti yüzde 36.7, CHP yüzde 29.1, HDP yüzde 12, MHP ise yüzde 10.8 oy alıyor.
CHP ve HDP'nin yükselişte
23 Haziran'da yapılan yerel seçimlerin ardından Piar Araştırma, çarpıcı bir anket sonucu yayımladı. Ankete göre CHP ve HDP'nin yükselişte olması dikkat çekiyor.
"AK Parti yüzde 36,7 seviyesi"
26 ilde yapılan anketin sonucuna göre, kararsızlar dağıtıldığında AK Parti yüzde 36,7 seviyesine inerken, CHP oyunu yüzde 29,1'e kadar yükseltiyor.
"İYİ Parti baraj altı"
HDP ise yüzde 12.2 bandında üçüncü sırada yer alıyor. MHP yüzde 10.8 ile dördüncü parti olurken yüzde 9.1'lik oy oranıyla İYİ Parti baraj altında kalıyor. Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1.6.