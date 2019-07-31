Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin 6 yediği maçı yorumladı sıksalar 10 atarlardı

NTV yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Audi Cup'ta ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 mağlup olduğu mücadeleyi değerlendirdi.

"Fenerbahçe maçını izleyenler şanssız, izlemeyenler ise şanslıydı" ifadesini kullanan Rıdvan Dilmen "Henüz 5. dakikadan itibaren dahi, Fenerbahçe'nin fark yememeyi, Bayern Münih'in ise fark atmayı düşündüğü görüldü. İşler Bayern'in istediği şekilde ilerledi, Fenerbahçe bu duruma karşı koyamadı" şeklinde görüş belirtti.

Bayern istese 10 da atabilirdi

"Futbolda, eskide kalmış ve benim gerçekten sevmediğim bir tabir vardır. Sıksalar 10 atarlardı. Bu maç için maalesef bu tabir gerçek. Bayern istese 10 da atabilirdi. Geçen sezon uzun süre düşme potasında olup bu sezon şampiyonluk isteyen Fenerbahçe için can sıkıcı" ifadelerini kullandı.

"Mevcut yapıyla bu işin sürdürülemeyeceği görüldü"

Bir Fenerbahçe taraftarı olarak bu durumun oldukça can sıkıcı olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, "Transfer konusunda bir şey söylemek istemem, sonuçta Fenerbahçe yönetimi eksiklerin farkında ve bunlara gerekli takviyeler için süre var. Ama mevcut yapı ile bu işin sürdürülemeyeceği bu akşamki maçla net görüldü.

Bırakın onu, ligde Kadıköy'de herhangi bir maçta bile bu 4'lüyle oynanmamalı

Ersun Hoca'ya 5 isimden bahsetmek isterim. Muriç, Kruse, Moses, Rodrigues, Mehmet Ekici... Stoperlerin eksik olduğu bu maçta böyle bir 4'lüyü sahaya sürmek bu sonuca davetiye çıkarmaktı. Bırakın onu, ligde Kadıköy'de herhangi bir maçta bile bu 4'lüyle oynanmamalı. Umarım olmaz. Allianz Arena'da, bu kadar güçlü bir organizasyonda böyle bir kadroyla çıkmak, ayrıca Dirar'ı önce çıkarıp sonra alkış beklemek falan Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmadı. Bu akşamki genel tablo, önümüzdeki kritik sezonla ilgili şüpheler yarattı. Umarım gerekli dersler çıkarılır" yorumunu yaptı.

Teknik kadro, şapkasını önüne koyup düşünmeli

Rıdvan Dilmen "İlk yarı, sakatlıklara rağmen hiç uzatılmadı; 45 dakikada bitti. Maç ise 89. dakikada sonuçlandırıldı. İşte bu tablo, bu gecenin özetidir. Fenerbahçe markasının ne kadar zarar gördüğünün kanıtıdır. Ersun Hoca'ya tekrar soruyorum. Muriç, Kruse, Rodrigues, Mehmet Ekici ve Moses'in hepsini birden, aynı anda sahaya sürerek en az 5 yiyeceğini göremedi mi? Ne bekledi bu yapıdan? Bu maçın sonrasında teknik kadro, şapkasını önüne koyup düşünmeli" ifadesini kullandı.