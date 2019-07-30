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Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler için kurban kestiler

Tahliye olan trafik magandası baklavacı kardeşler Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesildi.

Pendik'te içinde hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler bugün tahliye edildi. Yakınları, Hasan ve Hüseyin Sel için cezaevi önünde kurban kesti.

Yakınları Sel kardeşlerin tahliyesinin ardından Maltepe cezaevinin önündeki yeşillik alanda kurban kesti. Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle haklarında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel Kartal Anadolu Adalet Sarayı'nda yapılan ilk duruşmanın ardından tahliye edildi.



Ne olmuştu?

Olay, 6 Temmuz'da E-5 karayolunda meydana gelmişti. Hasan ve Hüseyin Sel, trafikte kendilerine yol vermediğini iddia ettikleri araca, içerisinde hamile bir kadın olmasına rağmen saldırıda bulunmuştu.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve tepkilerin yükselmesi sonrasında iki zanlı, başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

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