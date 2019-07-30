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Ankara'da iş makinesiyle 60 kişi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangından etkilenen onlarca kişi, olay yerine yakın bir yerde çalışan iş makinesiyle binadan tahliye edildi.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesi Sarıkaya Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde mültecilerin yaşadığı 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartmanın koridorları dumanla dolarken, katlarda oturan çok sayıda kişi balkonlara çıkarak dumandan korunmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların, durumu 112 Acil Servise haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumandan dolayı balkona çıkan Irak ve Suriye uyruklu vatandaşlar, o esnada orada çalışan iş makinesi operatörü tarafından kurtarıldı. 60 kişiyi iş makinesiyle kurtaran İş Makinesi Operatörü Enes Tepe vatandaşların takdirini topladı.

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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