HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin ve Gara bölgesine düzenlenen hava harekatlarında 7 terörist öldürüldü. Metina bölgesinde ise Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist hudut birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Gara bölgesine yönelik hava harekatında ise en az 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlere operasyon

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinden yurt içine sızmaya çalışan 2 PKK'lı bölücü terörist ise hudut birliklerince düzenlenen operasyonda silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
AYM'den tartışılan kararla ilgili açıklama!
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Anayasanın Mahkemesinin verdiği karar Süleyman Özışık'ı çıldırttı
Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na 'Hazreti Hatice' tepkisi!
Diyanet'ten Mustafa İslamoğlu'na 'Hazreti Hatice' tepkisi!
Dolar sert çakıldı! Son 4 ayın en düşük seviyesi
Dolar sert çakıldı! Son 4 ayın en düşük seviyesi
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı! Sakın o talebe kanıp para vermeyin
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı! Sakın o talebe kanıp para vermeyin
AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme
AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme
ÖNCEKİ HABERLER
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM takvimi
Türk yüzücüler Kuzey Kanalı'nı yüzerek tarihe geçti!
Türk yüzücüler Kuzey Kanalı'nı yüzerek tarihe geçti!
Bunu da yaptı! İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
Bunu da yaptı! İsrail 4 yaşındaki Filistinli çocuğu sorguya çağırdı
Muhabir 'sel haberini' boğazına kadar gelen suda böyle sundu!
Muhabir 'sel haberini' boğazına kadar gelen suda böyle sundu!
Vantilatör satışları klimayı solladı
Vantilatör satışları klimayı solladı
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
2019 hac dönüş tarihleri ne zaman Diyanet ilk kafile dönüş tarihi
Yorumlar 2 yorum