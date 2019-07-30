Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi

Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden Mehmet Yiğiner seçildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa yeniden Mehmet Yiğiner seçildi.
MKE Ankaragücü Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapıldı. Genel kurula mevcut başkan Mehmet Yiğiner tek aday olarak girmişti.
Gergin geçen olağanüstü genel kurul sonunda başkanlığa getirilen Yiğiner'in yönetim kurulu listesi şöyle oluştu;
Başkan: Mehmet Yiğiner, Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz