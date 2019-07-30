HABER /  EKONOMİ

Bankacılık sektörünün kârı 6 ayda yüzde 15 düştü, batık krediler arttı

Bankacılık sektörünün kârı 6 ayda yüzde 15 düştü, batık krediler arttı

Bankacılık sektörünün ilk 6 ayda net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.6 düşüşle 24.8 milyar lira oldu. Sektörün takipteki alacaklarında artış devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) verilerine göre krediler haziran sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2.54 trilyon liraya çıkarken, mevduatlar ise yüzde 19.7 artarak 2.27 trilyon liraya ulaştı.

Yabancı para mevduatların toplam mevduat içindeki payı ise geçen sene hazirandaki yüzde 47 seviyesinden yükselerek bu yılın haziran ayında yüzde 54'e çıktı.

Diken'in aktardığı habere göre, sektörün takipteki alacakları haziran itibariyle artışını sürdürerek yüzde 4.36 olurken, bu oran mayısta yüzde 4.18, geçen yıl haziranda ise yüzde 3.03 olmuştu.

SON DAKİKA HABERLERİ
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı! Sakın o talebe kanıp para vermeyin
TÜVTÜRK araç sahiplerini uyardı! Sakın o talebe kanıp para vermeyin
AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme
AYM'nin Barış İçin Akademiyenler kararı! Yeneroğlu'ndan çarpıcı değerlendirme
Canan Kaftancıoğlu'ndan partisine eleştiri Geçmişteki twitleri için açıklama yaptı
Canan Kaftancıoğlu'ndan partisine eleştiri Geçmişteki twitleri için açıklama yaptı
Emre Mor Galatasaray'da menajerlik şirketi transferi duyurdu
Emre Mor Galatasaray'da menajerlik şirketi transferi duyurdu
CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı
CHP'den ihraç edilmişti! Öztürk Yılmaz yeni parti kuracağını açıkladı
Kahreden hata! Yılan vurmak isterken 6.5 aylık hamile karısını öldürdü
Kahreden hata! Yılan vurmak isterken 6.5 aylık hamile karısını öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Denizli Şenol Güneş'e kefil oldu
Mustafa Denizli Şenol Güneş'e kefil oldu
AÖF yaz okulu sınav tarihleri AÖF yaz okulu dersleri neler?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri AÖF yaz okulu dersleri neler?
Manisalı kaynak ustası jeneratörü arızalanınca bakın ne yaptı!
Manisalı kaynak ustası jeneratörü arızalanınca bakın ne yaptı!
MHP'li Arkaz'dan Tunç Soyer'e 'sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz' tepkisi
MHP'li Arkaz'dan Tunç Soyer'e 'sanki Sivas’ta yaşıyor gibiyiz' tepkisi
2019 hacca gidiş tarihi son gün ne zaman 2019 Diyanet
2019 hacca gidiş tarihi son gün ne zaman 2019 Diyanet
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
AÖF yaz okulu sınav tarihleri ne zaman kaç dersten olacak?
Yorumlar